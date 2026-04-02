Iderval e o romance inacabado e nunca publicado de Dival

Era uma surpresa. Quando o poeta Iderval Miranda Miranda soubesse, o livro já estaria editado. Então se contaria a partir dali não só a história que está no livro, mas a história do próprio livro e sua profunda ligação com a poesia desse grande poeta contemporâneo da Feira. Não lhe dissemos nada. Nem quando o plano foi abaixo.

Foi um erro, dos inúmeros cometidos, na estratégia para editar o “romance sempre inacabado” do intelectual Dival Pitombo.

Manuscritos garimpados nos arquivos do espólio de Dival, através de conexões de amizades e vínculos familiares, nas quais teve papel preponderante, as jornalistas Socorro Pitombo e Carolina Lobo.

Com Socorro, e mais Vivaldo Lima, que fez a capa do livro inédito, o levamos para ser impresso onde não devíamos levar. E eu me culpo pela ingenuidade:

fomos presentear o livro à Reitoria da UEFS, instituição da qual Dival foi um dos fundadores primordiais. Você já deduziu o que aconteceu…

“Beco do Mocó”

o intelectual

e seu romance sempre inacabado

a farmácia de cumpadinho

e os velhos gonococos

suspirando pelas tristes samambaias

já apodrecidas

juventude e saudade

(em Poemas de Feira, de Iderval Miranda)