‘O Acordo no Hotel Íbis’

Logo após ganhar a eleição, em 2024, Zé Ronaldo chamou, um a um, os vereadores eleitos da sua base para uma conversa, reservada, no Hotel Ibis. Assunto : essa redução nas emendas impositivas que ele mandou para a Câmara, essa semana, através da proposta de uma emenda à Lei Orgânica, passando de 2,56% da receita liquida, para 1,55%.

A emenda do Prefeito entra em pauta hoje, quinta-feira, 9, e deverá ser aprovada sem questionamentos, talvez até pela oposição, agora muito mais cordata com Zé Ronaldo do que com Colbert. Já os valentões da situação, que produziam até cenas histéricas na tribuna, tornaram-se cachorrinho balançando o rabo para o novo tutor.

Esse ano os vereadores tiveram direito, cada um, a destinar a projetos aleatórios, 1 milhão de reais e para projetos de saúde pública, mais 1 milhão. Os projetos aqui chamados de aleatórios são um dos grandes problemas apontados pelos Poderes Executivos de todo o país. Ele conflitam as políticas públicas e “fragmentam o planejamento”. A criação das emendas avanço com o papel do Parlamento mas há muitas críticas e sugestões para limites que devem ser colocados para evitar, por exemplo, o clientelismo político.

A Feira também é de versões. Nessa, do ‘Acordo no Hotel Íbis’ , o papel do vereador Marcos Lima foi decisivo no consenso desse percentual e foi quando ele qualificou-se para a Presidência.