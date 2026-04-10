Uma construção que impactou Feira

São poucas as informações sobre o destino do Feira Palace Hotel que está fechado, sem funcionar. Com a morte do proprietário, Aurino Bastos (2021), presume-se que ele faça parte do espólio inventariado. Além da viúva, existem mais três filhos herdeiros. Não há placas nem anúncios de venda. Há sempre um funcionário “tomando conta” do prédio, fazendo pequenos serviços de manutenção e, de alguma maneira, mantendo a imponência da entrada e do hall da portaria.

O Feira Palace Hotel foi inaugurado em 1972.É uma construção com traços arquitetônicos elegantes, de autoria de um jovem feirense, ainda estudante de Arquitetura, Luiz Humberto de Carvalho.

O impacto do edifício, com 67 apartamentos , todos, com ar-condicionado, foi, além de empresarial, visual e urbanístico semelhante ao que aconteceu ao tempo do Paço Municipal. A localização, numa das esquinas do cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Maria Quitéria, o arrojo na construção e no empreendimento, tudo contribuiu para fazer do Feira Palace um orgulho feirense, um cartão-postal, como ainda dizem os mais antigos.