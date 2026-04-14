Anticristo se traveste de Cristo com IA

Nos últimos tempos é comum a mistura de política e religião, aqui no Brasil e mundo afora. Espertalhões fantasiados de líderes religiosos agadanham acólitos, conjuram transações tenebrosas escudados pelo histriônico discurso da fé e, cada vez mais, abocanham nacos crescentes de poder, tornando-se figurões nas repúblicas, mandando e desmandando. Nesta bandalheira, Jesus Cristo, coitado, é completamente desfigurado.

A última do gênero foi protagonizada pelo mais destacado candidato a anticristo: Donald Trump, que, do nada, resolveu se travestir de Jesus Cristo numa imagem gerada por inteligência artificial. Isso depois de dirigir virulentos ataques ao Papa Leão 14, que ousou contestar a matança promovida pelos Estados Unidos e por Israel no Oriente Médio.

Muita gente diz que o anticristo já está encarnado e vive por aí, pelo mundo. A crença prolifera pelas Internet e sempre ressurge em momentos de tensão e incerteza. Há tempos não aparecia um candidato tão bem talhado para o papel: além de travestir-se de Jesus Cristo, deflagra guerras sanguinárias, persegue, prende e julga-se uma espécie de imperador do mundo, a quem todos devem vassalagem.

Aqui no Brasil, tempos atrás, apareceu um outro. Mas, a este, faltavam requisitos essenciais: além de covarde, reunia a preguiça, a limitação cognitiva e o cinismo. Mesmo assim, tiveram a pachorra de fotografá-lo posando de Cristo, numa cama de hospital, doentinho, com uma legenda que é um sarro: “ele sangrou por nós”.

Sim, com Trump e seus aliados o mundo está do jeito que o diabo gosta. Pior do que a guerra em si – infelizmente, ao longo da vida vamos nos acostumando a vê-las – é a certeza de que insensatos a conduzem, sabe Deus com que possível desfecho. Uma bomba atômica, por exemplo, figura entre os possíveis epílogos.

Do jeito que o mundo está, é melhor Jesus Cristo ficar por lá, ao lado do Pai…