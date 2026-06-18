A Lua, Vênus e o céu da Feira

Sobre a superfície da Feira de Santana tudo seguia seu curso normal: as sombras da noite expeliam os últimos vestígios do crepúsculo, luzes se acendiam e a agitação diurna aos poucos cedia àquela melancolia do anoitecer. É fato que já paira, sobre a cidade, a quietude típica dos feriados prolongados. Mas imagino que as mentes estavam inquietas pelas celebrações juninas, pelas viagens, pelo ritmo frenético da Copa do Mundo, pelas alegrias e problemas do cotidiano.

Pois enquanto a vida seguia seu curso ordinário, no céu um espetáculo se desenrolava. Durante o crepúsculo, a lua crescente – estreita lâmina luminosa – aproximava-se, aos poucos, de uma estrela que reluzia com vigor. Nas bordas do horizonte, a oeste, a tarde estertorava num vermelho de jatos sanguíneos que, devagar, se diluíam.

Como sempre acontece quando o inverno se aproxima, a noite caiu abrupta e a escuridão se abateu, inexpugnável. Mas lua e estrela – na verdade, um planeta, Vênus – aproximavam-se mais e mais. Li que Mercúrio e Júpiter também estavam próximos, num alinhamento raro, mas confesso que só me ative, no limpo céu feirense, à lua com sua estreita faixa luminosa e a Vênus cintilante.

Dediquei longos minutos à apreciação do espetáculo. Sobre a superfície feirense, gente, carros, agitação e movimento. No céu, aquele silêncio solene, quase palpável, mas apenas intuído. Os astros aproximavam-se? Não imaginava o desfecho daquela dança cósmica, quase imperceptível. Nem sei porque, mas torcia para a estrela esconder-se detrás da lua.

O espetáculo parecia que se estenderia por muito tempo. Então cedi aos insistentes pedidos do gato e levei-o a um curto e breve passeio pelo corredor. Imaginava que, ao voltar, a lua e Vênus estariam me aguardando para o desfecho daquela dança celeste. Qual: traiçoeiramente, a estrela escondeu-se detrás da lua sem o meu testemunho.

Ficou só o silêncio, a estreita faixa luminosa da lua, sua face obscurecida pela sombra da terra, muitas estrelas pálidas em volta. Mas Vênus mergulhara misteriosamente detrás da lua, deixando na atmosfera uma estranha sensação de solidão…

Foto: Everaldo Góes