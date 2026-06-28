Brasil x Japão será no horário do torcedor

Muita gente vibrou, esfuziante, quando o juiz apitou o fim da partida entre Brasil e Escócia na última quarta-feira. Não foi só porque o 3 a 0 garantiu o primeiro lugar na fase de grupos, nem apenas porque a equipe realizou a sua melhor apresentação até aqui na Copa do Mundo; também não se deveu ao fato de, na próxima fase, o adversário ser o Japão e não a Holanda, esta última teoricamente mais difícil de ser batida.

Não, nenhuma das razões explica o suficiente o êxtase de certas celebrações. No fundo, muita gente celebrou porque a partida será às 14 horas de amanhã (29) e não às 22 horas. Comemora-se a saída mais cedo do trabalho? Em parte, talvez. Mas o fato é que, no fundo, o brasileiro prefere que os jogos da Copa do Mundo sejam à tarde.

O que é que explica a predileção? É que jogo de Copa do Mundo é, na verdade, uma cerimônia, uma festa que exige uma série de decisões e ações que demandam tempo e – sobretudo – um horário adequado. Churrasco, feijoada, maniçoba, caldos e muita, muita cerveja são indispensáveis para milhões de torcedores que fazem dos jogos do Brasil no Mundial uma celebração familiar, extensível aos amigos e agregados.

A primeira Copa do Mundo fora dos horários tradicionais dos brasileiros aconteceu no Japão e na Coreia do Sul, em 2002. Em função do fuso horário, as partidas ocorriam durante a madrugada e no início da manhã. Difícil encarar churrasco e cerveja nesses horários, mas teve gente que se arriscou: “A galera do trabalho traçou uma feijoada no jogo, de manhã”, espantou-se, à época, um colega do curso de Economia da Uefs.

Naquele ano a final foi de manhã. Lembro das comemorações no Sobradinho e nas cercanias, gritos de crianças, fogos rasgando o céu de julho. Depois, restou o domingo interminável porque o jogo acabou logo às oito da manhã. Mas mais tarde os bares lotaram, as vozes ásperas dos bêbados aos poucos começaram a reverberar, as celebrações estenderam-se até a noite.

A partida contra o Japão, portanto, vai resgatar o horário corriqueiro de Copa do Mundo. Mas, caso a Seleção Brasileira se classifique, virão novamente jogos noturnos. Para alívio dos moralistas amargurados, que se escandalizam com o povo parando para acompanhar uma partida de futebol.

Há, por aí, motivos muito maiores para repreensão e amargura. Mas a turma só encasqueta com o futebol, que, por enquanto, ainda é uma alegria genuína que também chega para os mais pobres…