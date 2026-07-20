Domingo de garoa e emoções esportivas

Durante boa parte da manhã de domingo uma garoa fina, feito poeira d’água, umedeceu a Feira de Santana. Habitualmente escassos, os passantes se tornaram ainda mais raros pela manhã. Quem passava, empunhava sombrinha ou guarda-chuva, precavia-se ajeitando o agasalho. Típico domingo de inverno, em que costuma prevalecer uma profunda calmaria.

Ontem, no entanto, havia o frequente espocar de fogos, gritos de “Touro, Touro”, batucada em algum lugar distante. De lá, só chegavam sons esparsos, trazidos pelo vento frio. Apesar da quietude, na atmosfera pairava tensão e expectativa. Vá lá que a final da Copa do Mundo aconteceria na mesma tarde, mas a Feira de Santana inquieta parecia aguardar, muito mais, o jogo do Fluminense de Feira, o Touro do Sertão.

Muita gente desafiou o frio e a chuva e preferiu comparecer às arquibancadas molhadas do Joia da Princesa a assistir Espanha e Argentina, no conforto de casa, pela decisão do Mundial. Em campo, desta vez, o Touro do Sertão não decepcionou: aplicou um convincente 2 a 0 sobre o Feira Futebol Clube e sacramentou o retorno à Série A do Campeonato Baiano em 2027.

A tarde caía, cinzenta, quando o foguetório se intensificou, após a partida. Mas logo arrefeceu, porque o confronto entre Espanha e Argentina era tenso, difícil, atraía agora a atenção da torcida. A inquestionável superioridade espanhola não se traduzia em gols. A noite já tinha caído de todo quando a Espanha abriu o placar, deflagrando novo espocar de fogos, que se intensificou com a confirmação do título.

Pelas reações, boa parte dos feirenses torceu contra os hermanos. A celebração, então, foi dupla. Cogitei se os fogos, em parte, não estavam guardados desde a derrota do Brasil para a Noruega. Mas aí já era divagar demais. Melhor viver, aproveitar o retorno do Fluminense à elite do futebol local em 2027, depois de um longo calvário na Série B.

E torcer para que o longo sofrimento fique no passado…