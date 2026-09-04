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Constâncio, guardião do Parque de Exposições de Feira

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Constâncio das Neves foi um guardião do Parque de Exposição de Feira. Trabalhou muitos anos cuidando do equipamento, organizando ExpoFeiras, assessorando prefeitos.

Quando Zé Falcão assumiu o terceiro mandato de Prefeito, Constâncio, de quem era compadre, era seu parceiro nas idas à zona rural nos fins de semana. Constâncio conhecia pessoas e circunstâncias.

Em tempos de ExpoFeira, quando são exaltados, com justiça, figuras de pecuaristas pioneiros e dedicados, é uma honra lembrar a figura simples de Constâncio das Neves.

Natural de Feira de Santana, nasceu em 12/4/1930 e faleceu com 73 anos,  em 8/3/2003. Trabalhou de 1982 a 2002 na Prefeitura de Feira, 24 anos no Parque de Exposições.

Foto do Arquivo da familia

Jânio Rêgo
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