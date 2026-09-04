Constâncio, guardião do Parque de Exposições de Feira

Constâncio das Neves foi um guardião do Parque de Exposição de Feira. Trabalhou muitos anos cuidando do equipamento, organizando ExpoFeiras, assessorando prefeitos.

Quando Zé Falcão assumiu o terceiro mandato de Prefeito, Constâncio, de quem era compadre, era seu parceiro nas idas à zona rural nos fins de semana. Constâncio conhecia pessoas e circunstâncias.

Em tempos de ExpoFeira, quando são exaltados, com justiça, figuras de pecuaristas pioneiros e dedicados, é uma honra lembrar a figura simples de Constâncio das Neves.

Natural de Feira de Santana, nasceu em 12/4/1930 e faleceu com 73 anos, em 8/3/2003. Trabalhou de 1982 a 2002 na Prefeitura de Feira, 24 anos no Parque de Exposições.

Foto do Arquivo da familia