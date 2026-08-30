O entusiasmo de Raimundinho Sanfoneiro é com a casa que ele ganhou do Minha Casa, Minha Vida. Tinha acabado de receber a notícia. Quase nem falava direito, agitado, contente.
O antigo músico, era figura que formava a roda para o serviço do propagandista de remédio, o camelô de feira, como João do Pote e João Baraúnas, dois grandes da arte da camelotagem, em extinção.
Jurivaldo Alves foi quem disse isso, e na banca de quem essa pequena e rápida cena aconteceu, no Mercado de Arte Popular.
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