Quem é essa gente dos municípios vizinhos que vem para o centro antigo da Feira

As vans para Antônio Cardoso estacionam em torno do Coreto da Matriz. A cena, mudados os elementos da modernidade, é tão antiga quanto a cidade. Somos uma grande província, me diz um amigo, ele achando ruim, eu achando bom e saudável. Pois bem. Aquela está de porta aberta, os passageiros cheios de sacolas já sentados, o motorista cochila no banco da frente, há outras de vidros fechados, cada uma com horário certo e escalonado para pegar a BR-116 Sul com destino à antiga Nossa Senhora do Resgate das Umburanas.

No dia que fui a Antônio Cardoso, ano passado, andei pra lá e pra cá, fui ao olho d’água de São Roque, soube notícia do Samba de Tócos e passei em becos que já tinha andado com Márcio Punk em busca de espaços para revitalizar com arte. Fui e voltei seguro. Eu recomendo a van de Bó, sem desmerecer as demais.

Do outro lado dos gradis que cercam o coreto e o velho templo de Senhora Sant’Anna, na alameda calçada de pedras e sombreada por oitis, outra porção de veículos aguarda passageiros para Santo Estevão, pode ser pra Pedra Branca, Paiaiá ou Boiadeira.

Ali perto, ao lado do Feiraguay e atrás do posto de gasolina, veículos semelhantes acodem gente de São Gonçalo dos Campos. E Conceição da Feira também? Via Magalhães? Não é ali. Mas o ponto para Cachoeira via Cachoeiruçu fica por trás do Feiraguay, na esquina da Kairós.

Ipacaetá vem parando na fazenda Poções ou na Barra. Coração de Maria, Conceição da Feira, Itatim, Candeal, Lamarão, Riachão do Jacuípe, em todas existem os veículos permissionários do Subsistema Complementar de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros , da Agerba. Esse sub traz, diariamente, para o Centro antigo de Feira, milhares de pessoas de diversas cidades e zona rural de municípios do entorno. Uma parcela notável de pessoas de todos os tipos, classes e níveis de consumo.

A assessoria da Agerba me disse que são cadastrados 216 permissionários nesse sub-sistema que atende Feira. Vem muita gente, todos os dias. Se eu fosse comerciante ia querer uma pesquisa sobre o perfil dessa gente. Se eu fosse prefeito, ia querer saber muito mais do que apenas isso. Zé Ronaldo deve saber.