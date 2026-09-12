Que no dia seguinte iria subir a Serra dos Mamalucos, disse no alpendre da Catingueira numa boca de noite. Isso foi há uns 10 anos. Antônio de Arruda saltou na frente: vou também! Estavam Cornélio, Petronilo, e Pipoca gritou lá do parapeito: “leve a cachaça!”. Foi aquela risadagem.

No outro dia, cedo, com Meia Lua nos acompanhando, fomos ao Baixio de Costinha e de lá Chico nos guiou até o pé da vereda que vai dar no açude do Bom Sucesso. Essa e outras serras circundantes estão na nascente do riacho do Mundo Novo, que desemboca no Rio do Encanto, afluente do Mossoró-Apodi.

Caminho ancestral e inesquecível a subida e descida dos Mamalucos. Sou grato à companhia do saudoso parceiro, bom vizinho, Antônio de Arruda.