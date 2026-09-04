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Marcas e milagres de Frei Damião pelo Nordeste

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Essa ‘Cruz Radiante’ sobre o pedestal marca uma missão de Frei Damião. O Capuchinho de Bozzano era um acontecimento pelos sertões. Em alguns lugares do Nordeste, superou a empatia mística do insuperável líder religioso e político sertanejo Padim Padre Cícero.

No Rio Grande do Norte, por exemplo, muito pela campanha que moveu o senador Felipe Guerra, os milagres do Padre em Juazeiro não atraiam devotos nem romeiros como em outros estados da região. Mas quando surgiu Frei Damião, o RN se ajoelhou aos pés do pregador.

Os milagres de Frei Damiao aconteciam em quase todas as missões. Coxo andava, cego via, e a presença do frade incendiava a fé católica e a vida urbana adormecidas nas pequenas cidades, bairros e lugarejos.

Essa Cruz da Glória, voltada para o nascente, margeia uma estrada, antes silenciosa, entre sítios e serras. Lá perto morava um jovem, abençoado por um milagre do frade numa cidade vizinha, anos antes dessa missão, lembrada pela Cruz Resplandecente.

Jânio Rêgo
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