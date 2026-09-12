Primeiro volume do DinaMar, caderno da UEMA, destaca uso político da Inteligência Artificial

O leitor tem em mãos o primeiro volume do DinaMar: Cadernos Maranhenses de Dinâmicas Internacionais, publicado pelo Laboratório de Análise de Conjuntura e Relações Internacionais – LACRI.

O LACRI, por sua vez, é uma das atividades desenvolvidas no âmbito da disciplina Atividades Simuladas, proposta inovadora do curso de Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) que visa estimular o protagonismo discente – marca registrada do curso – e aproximar os estudantes em vias de conclusão das práticas, competências e habilidades exigidas para a atuação no além-muros.

Cumpre destacar que a intervenção docente ao longo do processo foi mínima: o tema do Laboratório foi selecionado por deliberação discente; o Informe de Conjuntura foi um produto coletivo da pesquisa da turma; as discussões foram tão somente mediadas pelo professor; as análises foram elaboradas autonomamente e corrigidas por pares.

Isso reforça a consistência do intuito formativo do ainda jovem, mas já protagonista, curso de RI da UEMA.

Há muito o que comemorar neste ano de 2026. A formatura da primeira leva de internacionalistas do Maranhão aponta certamente para um caminho de consolidação de capital humano de alto nível no estado e na região, conquista coroada pelo reconhecimento do curso com nota de excelência pelo Conselho Estadual de Educação. Mas comemorações são vãs se não existirem para rememorar a responsabilidade, institucional e ética, com a formação dos novos profissionais.

Em se tratando de profissionais das RI, a capacidade de análise e visão do todo são competências basilares.

É isto que o presente volume visa demonstrar categoricamente: os futuros internacionalistas do Maranhão estão, desde já, produzindo em alto nível e enxergando tanto o todo, quanto suas partes.

DinaMar1 acaba de zarpar. Nos encontramos novamente na próxima atracação!

* DinaMar é uma homenagem à Canoa Costeira Dinamar, tradicional barco que

navega na Baía de São Marcos e foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico

e Artístico Nacional (IPHAN).

(Texto de apresentação da publicação)

* Daniel Rego é Bacharel em Relações Internacionais (UnB) e Mestre em Sociologia e Ciência Política (UFSC). Docente no curso de Relações Internacionais da Universidade

Estadual do Maranhão (UEMA). É baiano, de Feira de Santana.

(Texto de apresentac publicado na edição on LINE, acesse aqui)