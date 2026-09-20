Vingt-un Rosado na Biblioteca Julieta Carteado

Foi sorte minha. Um dia, em Mossoró, procuro na Fundação Vingt-un Rosado, com Caio César Muniz, os volumes que me faltavam do diário de Seu Tião Gurgel e saio de lá com caixas e caixas de livros da Coleção Mossoroense que doei, em nome de Mossoró e da Fundação, às bibliotecas feirenses mais relevantes, entre elas, essa, a Julieta Carteado, na UEFS.

É um prazer ver um daqueles livros catalogado, justamente a biografia de Vingt-un, e à disposição pública, com a certeza de que o mesmo foi feito feito com os outros.

Foram doados centenas de livros também à Biblioteca Municipal Arnold Silva.

A Coleção Mossoroense tem não apenas publicações relacionadas à história e à cultura do Rio Grande do Norte, mas muitos livros técnicos relacionados ao semi-árido, ao urbanismo, pecuária e agricultura.