De volta à Ponte da Matinha

O governo da Bahia encomendou um estudo de viabilidade da ferrovia Salvador-Juazeiro, via Alagoinhas, desativada há mais de 10 anos.
Essa é a que passa em Água Fria/Irará de onde sairia o ramal que alcançaria a Estação Nova em Feira de Santana.
É o ramal da Ponte da Matinha, a ponte ferroviária sobre o rio Pojuca, entre o Povoado da Linha, em Coração de Maria e o distrito da Matinha, na Feira.
Muitas informações sobre essa ponte, você encontra aqui nas páginas do www.blogdafeira.com.br
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