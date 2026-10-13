Antologia reúne 67 autores quilombolas em lançamento no distrito de Matinha

A história, a cultura e os saberes ancestrais de comunidades quilombolas da Bahia e de outras regiões do Brasil ganham espaço na antologia “Escritas Quilombolas: História, Cultura e Saberes Ancestrais”. A obra reúne textos de 67 autores e será lançada no próximo sábado , dia 17 , a partir das 15h, no Bar do Gavião, na Fazenda Moita da Onça, no distrito de Matinha, em Feira de Santana.

Organizada pelas lideranças comunitárias Ednalva Santos da Silva e Rita de Lima Ferreira Pedreira, a publicação reúne experiências e narrativas de pessoas de diferentes gerações ligadas à Comunidade Quilombola de Moita da Onça, a outros quilombos de Feira de Santana e a comunidades quilombolas de outras partes do país.

A coletânea inclui contribuições de crianças, adultos e idosos. Entre os participantes está uma mulher de 103 anos, que compartilhou suas memórias por meio da oralidade, já que não é alfabetizada. A diversidade de vozes busca preservar experiências que nem sempre encontram espaço nos registros históricos tradicionais.

Literatura –A antologia parte da necessidade de registrar as vivências das comunidades quilombolas a partir de suas próprias perspectivas, valorizando conhecimentos transmitidos entre gerações e fortalecendo a identidade coletiva.

A proposta dialoga com o pensamento do intelectual quilombola Nego Bispo, sintetizado na frase que inspira a publicação: “Vamos falar de nós ganhando, porque para falar de nós perdendo, eles já falam”.

No prefácio, as autoras Hely dos Santos Pedreira e Railma Santos Souza destacam a pluralidade de conhecimentos presentes nos textos e a relação das comunidades com a terra e os elementos da natureza.

A publicação foi viabilizada em parceria com a Rubi Editorial, editora voltada à valorização de legados africanos, afro-brasileiros e indígenas. .Lançamento terá programação cultural e ação beneficente.

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