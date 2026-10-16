Academia Feirense de Letras realiza seu 1º Congresso Internacional na próxima segunda (19)

A HUMANIDADE ESTÁ DIANTE DE ENCRUZILHADAS. QUE FUTURO ESTAMOS CONSTRUINDO?
O avanço do racismo, da xenofobia, da misoginia, das desigualdades e do individualismo coloca em questão os fundamentos da vida em sociedade. Em um mundo atravessado por conflitos e pelo enfraquecimento dos vínculos de solidariedade, que responsabilidade cabe à literatura, à educação e ao pensamento crítico?
É a partir dessas questões que a Academia Feirense de Letras realiza o I Congresso Internacional da Academia Feirense de Letras, nos dias 19 e 20 de outubro de 2026, no Casarão Froes da Motta, em Feira de Santana, Bahia.
Intelectuais, pesquisadores, professores e escritores de 9 países, como Camarões, República Democrática do Congo, Romênia e Irã, se encontram para refletir sobre os rumos da humanidade e discutir o que podemos fazer diante das encruzilhadas do nosso tempo.
A programação inclui mesas-redondas, comunicações, saraus e lançamentos de livros e revistas. Mais do que promover um encontro entre diferentes países, o congresso busca fortalecer o intercâmbio intelectual e abrir caminhos para a cooperação internacional por meio da literatura, da educação e da cultura.
Como nos convoca o tema do evento: aonde vai a humanidade? Até onde a levamos? O que podemos fazer?
📍 Casarão Fróes da Motta, Feira de Santana, Bahia
📅 19 e 20 de outubro de 2026
🎓 Inscrições gratuitas aqui
O evento contará, ainda, com transmissão online de parte da programação.
Confira a programação completa e inscreva-se gratuitamente clicando aqui.
Texto adaptado do Professor Humberto de Oliveira/Academia Feirense de Letras
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