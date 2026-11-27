Prisioneiros de imagens fixas, desejosos de manter uma tradição que querem ver permanente, vozes aparentemente em oposição, no entanto, olham sem ver as novas realidades ao seu redor. E uma destas dificuldades em enxergar tem levado os extremos ideológicos a acreditarem num suposto caos na educação e na educação pública, em especial.

Isto se dá mesmo contra evidências fortes e inquestionáveis: a) os sucessivos resultados de cada ENEM provam que saem das escolas públicas as melhores notas, inclusive em redação; b) com a construção em série das escolas de tempo integral, serviços de alta qualidade são agregados à aprendizagem formal, garantindo à juventude o acesso e a permanência na escola.

No entanto, sabemos que nenhuma outra profissão talvez tenha merecido tanta propaganda negativa quanto a do professor, graças ao que me parece uma peripécia : ao tentar pressionar governos a pagarem salários dignos, foi necessário expor ao público a vida franciscana de homens e mulheres que tinham a tão nobre missão de ensinar as novas gerações e, assim, com a força das palavras, o mantra “o professor é desvalorizado”, criou-se e ficou congelada, através dos tempos, a figura estereotipada do “coitado”, da “coitada”, de uma vida “fracassada”.

Não deixo de sorrir, contente, quando passo perto das escolas públicas e vejo os pátios com carros novos e caros estacionados. E mais feliz fico quando vejo ex egressos dos cursos de licenciatura, com pós-graduação, percebendo salários acima da média da massa salarial vigente e, o que é mais importante: podendo morar bem e arcar com despesas de educação dos próprios filhos que, noblesse oblige, estudam em escolas particulares

(rsrsrs).

Mas, visto como coitadinhos e coitadinhas, numa sociedade competitiva e que supervaloriza o sucesso financeiro, não é sem desconfiança que os estudantes tenham dificuldade em admirar estas figuras aparentemente “fracassadas”, mas tão importantes em suas vidas. Também o professor/a professora, tendo bebido na fonte contaminada pelo veneno do ressentimento e com baixa autoestima, talvez não se veja como sujeito capaz de operar transformações na vida social. Somente quando consegue libertar-se do feitiço do desencanto, e passa a compreender a real dimensão da função de quem ensina, é quem será capaz de exercer plenamente o pleno e potente exercício do magistério, ou seja, sabe que lhe cabe interceder pelo destino de quem, criança ou adolescente, vive na ignorância da potência do seu destino. Pois, quem é professor(a) nunca pode esquecer que nos rostos aparentemente indiferentes, ou alheios, desdenhosos, ou barulhentos esconde-se um futuro que começa a ser moldado pela educação.

Como um garimpeiro que intui o valor da pedra escondida sob a poeira da gruta, ou sob a lama do rio, ou como o ourives que forja a joia no metal bruto, o bom professor antevê na face do estudante o futuro em germe que deverá ser delineado com a força da palavra, pelo incentivo, pelo convencimento, pela persuasão e pela constante advertência que pode ser sintetizada nos versos de Dante Alighieri em seu canto XXVI, do Inferno: “por que não foste feito para bruto, antes para o conhecimento e a virtude”. É assim, com o esmero que somente a afetividade proporciona, revitalizando-se com a energia amorosa que se espalha no ambiente, movendo-se com tato, equilibrando-se frente aos ventos fortes das emoções incontidas e inesperadas, que o magistério se realiza em sua plenitude. Realizar a alquimia de dar forma ao destino apenas esboçado é, antes de tudo, um projeto de vida, uma militância que exige do professor/da professora um comprometimento com o quê de mais sagrado pode haver: responsabilizar-se por incutir no outro a esperança de poder crescer e progredir, realizar-se em sua humanidade.

Está na hora de questionar as identidades essencialistas e, deixando o devaneio de procurar conservar imagens negativas e pouco edificantes de quem necessita ser aplaudido por desempenhar tão nobre missão, deveríamos tentar enxergar as transformações positivas que já estão sendo operadas na área da Educação pública no Brasil, no Nordeste e na Bahia, em particular.