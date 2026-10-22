Distrito de Jaguara tem destaque na exposição “Lygia Sampaio” no MRA/Cuca

A paisagem de Jaguara é presença relevante no trabalho da pintora Lygia Sampaio, em exposição no Museu Regional de Arte de Feira de Santana, no Cuca/UEFS, na rua Conselheiro Franco, centro da cidade.

Embora nascida em Salvador, Lygia tem fortes laços com o município, através da vida rural em fazenda da família, “Passagem do Tigre”, no distrito de Jaguara.

A casa antiga, meninas colhendo algodão, vaqueiros, esses desenhos ocupam uma sala do MRA. Esses e outros trabalhos visuais, que estão também em outros espaços do museu, além de um resumo da história da artista, ficam em exposição até 15 de novembro.

“A Feira de hoje pouco lembra aquela que Lygia registrou com a delicadeza do seu bico de pena. Em seus desenhos reaparecem os feirantes e os panacuns carregados no lombo dos pequenos jumentos que vinham dos arredores”, diz um trecho dos textos de apresentação da mostra.

Foto: Gabriela de Oliveira