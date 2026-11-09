O Brasil, os brasileiros e o mundo ainda celebram a vitória da Democracia.

O resultado das últimas eleições e em especial o resultado da disputa a presidência deve ser celebrado, sim. E ainda ressoam no mundo esperança em lutar por uma sociedade mais justa, humanista, onde seja bom viver, e as ideias das pessoas sejam de paz e da elevação da dignidade humana. A democracia continua sendo o melhor caminho o único possível para as boas relações humanas.

A vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), para exercer o quarto mandato. Com propostas de defesa da soberania, defesa das riquezas naturais, um SUS (Sistema Único de Saúde) mais rápido, investir em valorização de emprego e renda para melhorar a qualidade de vida, e um investimento na alfabetização na idade certa e um investimento em educação para o futuro.

A articulação de mulheres, classe trabalhadora, idosos, jovens estudantes ocupando as ruas e as redes sociais foi fundamental para a articulação da vitória, pessoas com pensamento crítico que não negavam os pontos a serem melhorados, e diante da escolha entre civilidade e barbárie escolheram um projeto político que acolhe as minorias e reflete mais inclusão.

As imagens de idosos exercendo seu direito ao sufrágio são lições. Muitos acompanhados de netos, demonstrando que ensinar valores também se faz pelo exemplo. Esses fatos encantaram, foi bonito ver o povo decidindo o resultado da grande Festa da democracia que conduz por quatro anos os rumos e caminhos que o povo vai trilhar e se neste caminho será mais saudável, equilibrado, feliz.

Nunca é tarde para ter coragem para lutar pelo que acreditamos, se posicionar, enfrentar com sabedoria e discernimento. A escolha não era difícil era um humanista ou um incoerente. O candidato derrotado nas urnas Flávio Bolsonaro (PL), abandonou o país, um exemplo de mau perdedor, indigno, saiu pelas portas dos fundos, acovardado.

A escritora Carolina Maria de Jesus na sua obra “Quarto de Despejo, diário de uma favelada” escreveu que: “O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, porque a fome também é professora.” Sendo assim, a escolha dos eleitores foi feita com sabedoria.

Na foto estão o pai(Giovani) e a avó da autora, a famosa feirense Dona Ana da Maniçoba.