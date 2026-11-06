Os brasileiros pedem uma Jurista Negra no STF

Neste momento de escolhas e decisões Políticas o povo pede, escolhe e aponta que quer uma Ministra Negra no Supremo Tribunal Federal. Essa campanha que não foi ouvida no último mandato do presidente Lula, hoje reverbera, ecoa e o povo negro afirma que quer as instituições com a cara do povo. Mais de cinquenta por cento da população do país é negra, o STF tem cento e trinta e cinco anos e nunca teve uma ministra negra. Isso é o reflexo do racismo institucional que com a ausência de oportunidades mostra que este país ainda é racista, a escolha é política.

Para fazer uma comparação com a história do Ministério Público do Estado da Bahia, que é o mais antigo do Brasil e o mais antigo da América Latina, só em 1945, no primeiro concurso público para o MPBA que um homem preto o Dr. Theodomiro Brasil chegou ao cargo de Promotor da instituição. A escolha para o cargo também era por indicação política como é no STF, mas uma pessoa preta nunca era indicada. O Dr. Theodomiro Brasil era formado em Direito pela UFBA, exercia o cargo de oficial de justiça da instituição, mas não conseguia chegar ao cargo de Promotor, mesmo sendo competente e ter todos os requisitos exigidos. A não escolha denunciava o que no período colonial se acusava de “defeito de cor” sim, o racismo já nomeou as pessoas negras a terem defeito de cor neste país.

Está na hora do Brasil indicar uma mulher negra e nordestina para a corte, pois diferente do período colonial, nós, povo negro, não pedimos desculpas pela cor. Temos orgulho, competência e exigimos ocupar todos os espaços. Se no STF é por indicação política que seja. E que essa Corte tenha a cara do Povo.

O Poema Eu vi a Justiça, diz:

Eu vi a Justiça adentrar o palácio da Justiça

A Justiça é uma mulher negra

Cujos cabelos crespos lhe coroam a cabeça

Com sua espada em riste

Ela abre caminho para as que virão

Honrando os passos dados por suas ancestrais.

Desta forma esperamos a escolha de uma Mulher Negra para ocupar a Corte mais alta da Justiça desse país. Agora é momento para o presidente Lula provar que está ouvindo atento as demandas que o povo na sua maioria de mulheres vem pautando. Presidente, queremos uma Ministra Negra no STF. SIM. Negra e Nordestina. Na Bahia temos a Promotora de Justiça Lívia Sant’ Anna Vaz uma forte e competência e potencial candidata, um currículo exemplar Promotora de Justiça desde 2004, Mestra e Doutora em Ciências Jurídico-Políticas pela universidade de Lisboa, Presidenta do Instituto Juristas Negras, escritora, Já foi eleita uma das 100 pessoas de afrodescendência mais influentes do mundo, Dra Lívia Vaz foi convidada pela ONU para compor um time de especialistas para o Mecanismo Internacional Independente de experts para Avanço da Justiça Racial e equidade na Aplicação das Leis.” Diante de um currículo reconhecido pelo mundo pela excelência e notório saber jurídico.

Temos uma candidata com excelente currículo. Até quando vamos esperar para ter uma Ministra Negra? Não vamos esperar mais 135 anos.