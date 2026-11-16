O delírio lacrador de extrema-esquerda

Durante o período de pré-campanha a imprensa noticiou que Lula (PT) apelidou Eduardo Bolsonaro, um dos filhos do “mito”, de seu “camisa10”. As sucessivas escorregadas do rapaz, atualmente foragido nos Estados Unidos, renderam o apelido, que se disseminou pelas redes sociais. Pois, agora, uma turma que gravita entre a lacração, os ambientes digitais e a extrema-esquerda caminha para agadanhar o título de “camisa 10 da oposição”.

É consenso entre aqueles minimamente informados sobre as finanças públicas que a trajetória da dívida pública é insustentável no longo prazo. Para tanto, é necessário que o governo contenha a expansão dos gastos, até para induzir uma redução nas taxas de juros, que impactam imensamente a dívida. Que fazer? Construir um ajuste que poupe os mais pobres, mas que seja politicamente viável.

Mas o que vem fazendo os lacradores de extrema-esquerda? Torpedeando o governo, por conta do ajuste em aprovação no Congresso Nacional, que reduz parte do déficit público a partir de 2027. O que querem os sectários? Tributar os milionários, repassar todo o ônus para os donos do dinheiro grosso. Beleza: mas sob que correlação de forças? A que saiu das urnas no primeiro turno? Ou pretendem uma revolução, botando o povo na rua?

Nem todo mundo prestou atenção, mas Lula ganhou a eleição porque é Lula, não porque é do petê. Outra coisa: muito da disposição de votar em Lula partiu do horror inspirado por Flávio Bolsonaro (PL), o que levou milhões de brasileiros às urnas no segundo turno. Já dissemos aqui: Lula empolga pouco, mas o medo de ver o filho do “mito” na Presidência da República alavancou a renovação do mandato do presidente.

Uma evidência – é bom ficar lembrando – foi o resultado do primeiro turno. Na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas e no comando dos Executivos estaduais a extrema-direita e, em menor medida, o “Centrão”, ganharam de lavada. É só conferir os resultados. Até Lula perdeu no primeiro turno, engatando uma virada espetacular no turno final.

Dado o cenário, pretender enquadrar o governo à extrema-esquerda é delírio lacrador, no mínimo. Como, muitas vezes, a História se repete, é bom não duvidar que essa gente acabe fortalecendo a extrema-direita, levando-a de volta as ruas. Afinal, logo após os lacradores de esquerda gritarem “estelionato eleitoral”, o seu polo oposto reagiu com um “impeachment já”.

Como a correlação de forças nos parlamentos não será exatamente favorável à situação, é bom colocar as barbas de molho…

Foto: Ricardo Stuckert