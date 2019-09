Vale a pena conhecer o Seriguela

Se você já esteve por lá, vai entender muito bem o que estou dizendo. Mas, se você ainda não foi, eu indico. Um dos mais agradáveis espaços de Feira de Santana na atualidade é o Seriguela Petiscaria. Boa variedade de pratos, ótimo atendimento e música de primeiríssima qualidade.

Localizado na rua Fernando São Paulo, nº 499, no bairro Ponto Central, o Seriguela funciona de quarta à sexta, das 17 às 22 horas, aos sábados o espaço abre às 13 e recebe o público também até às 22. Já aos domingos, as atividades começam ao meio dia e se encerram às 16 horas.

Esta semana, a programação do Seriguela é a seguinte: sexta (27), a partir das 20 horas, tem o grupo Aqui Jazz, no sábado (28), às 17 horas, se apresenta o grupo feirense Santini e Trio, liderado pelo guitarrista, compositor e arranjador Rony Santini.

No domingo (29), tem muito samba e chorinho a partir das 12 horas com o grupo Entre Amigos, do trio Didi, Laerte e Carlinhos. O couvert artístico para qualquer apresentação no Seriguela custa apenas R$ 11,00.

Fenatifs 2019 será aberto com espetáculo alagoano

De 01 a 12 de outubro será realizado pela Cia. Cuca de Teatro o 12ª Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs) com espetáculos teatrais, circenses, de dança, teatro de animação, contação de histórias, recital de poesias e oficinas.

A programação da abertura do Fenatifs 2019 terá o espetáculo “Maiuei – É do meu jeito!”, da Turma do Biribinha (Arapiraca – AL) às 19 horas, no Teatro do Cuca.

Logo em seguida haverá a Homenagem Fenatifs, com a instituição do Troféu Cultural Henrique Motté, às 20 horas, e por fim, será realizado o Fala Fenatifs com o tema “O que será de nós?!” às 20h30. Para ter acesso basta levar 1 kg de alimento estocável.

Com mais de 50 apresentações, de diversos estados do país, o projeto conta com o apoio financeiro do Governo do Estado e as atividades ocupam diversos espaços culturais da cidade.

Reconsertão na Feira da Estação Nova

Depois da estreia no espaço Cúpula do Som e do segundo show no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), o movimento Reconsertão realiza mais uma apresentação em Feira de Santana no domingo (6 de outubro), a partir das 10 horas, só que agora o evento será realizado na emblemática Feira da Estação Nova, na avenida João Durval Carneiro.

O cantor e compositor Roberto Mendes, idealizador do Reconsertão, convida a banda Africania, liderada por percussionista, compositor e produtor musical Bel da Bonita.

O movimento ainda conta com a cantora e compositora Kareen Mendes e com o grupo Chuá de Cabaça, que também participarão do show do dia 6, que tem apoio da Prefeitura de Feira de Santana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer.

Elsimar Pondé é radialista, jornalista e ativista cultural