Lançamento de dois livros na Casa Noise nesta quinta

Hoje(quinta-feira,26), a partir das 19h30, será realizada a primeira Noite Literária da Casa Noise, em Feira de Santana. O evento é gratuito e confirma a vocação do Feira Coletivo e da Banana Atômica (responsáveis pelo espaço) para promoção e incentivo da cultura nas mais variadas linguagens.

Teremos o lançamento do livro “Mulheres da Maloca – Cuidado, Gestação e Situação de Rua”, das autoras Keila Barros e Rita Rocha, que aborda a realidade de mulheres em situação de rua em Feira durante o período da gestação e “Calvário”, novo livro de contos de Luciano Penelu.

Haverá uma sessão de autógrafos e uma da roda de conversa com Keila Barros e Rita Moreira (autoras), Maria Suely Oliveira (Coordenadora do Movimento Nacional da População de Rua do Estado da Bahia), Luciano Penelu (autor) e Ludimila Barros (mediadora).