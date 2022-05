Sexta é dia de Baile das Minas na Casa Noise

Nesta sexta-feira (20), a Casa Noise, em Feira de Santana, apresenta o Baile da Minas, com um line up composta exclusivamente por mulheres. O evento começa às 21 horas e os ingressos já estão disponíveis no Sympla.

O Baile contará com a presença das DJs Luane (Feira de Santana), DMT e Belle (ambas de Salvador), além dos shows de Tulipa Negra e Duquesa. É uma programação imperdível, que valoriza o talento, a competência e a versatilidade destas cinco mulheres negras.

Tulipa Negra é feirense e um dos nomes mais presentes na nossa cena musical, com participações marcantes em eventos como o Feira Noise Festival, Feira Sound System, Baile do Well, entre outros, além de shows em Salvador. Ela também é modelo e trancista.

Cantora, compositora, modelo e publicitária, Duquesa nasceu em Feira de Santana e tem conquistado cada vez mais destaque não apenas em nossa cidade e estado, mas também pelo Brasil. Em abril ela bateu a marca de 1 milhão de streams no Spotify com a música “Diz”. Duquesa iniciou a carreira em 2015.

Os ingressos para o Baile das Minas podem ser adquiridos no Sympla ou na portaria da Casa Noise no dia do evento. Para saber mais sobre o espaço, é só acessar @casanoisefsa.

ONDE? Casa Noise – Rua Domingos Barbosa de Araújo, n º 900 – Ponto Central, Feira de Santana – BA

INGRESSOS: https://www.sympla.com.br/evento/baile-das-minas/1570397