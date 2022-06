Música de Kareen Mendes homenageia cidade de Santo Amaro

Em uma homenagem repleta de amor para a cidade de Santo Amaro, Kareen Mendes lança a música “Eu Sou de Santo” nesta sexta-feira (10). Em ritmo de baião e com uma linha de zabumba muito marcante, o single vem para embalar as festas deste período do ano e fazer o povo dançar ao som da voz suave e envolvente de Kareen.

Esta é a terceira música do novo EP “Basta Só Desejar” da cantora e compositora Kareen Mendes. Para quem quer conhecer mais as canções desse EP e do trabalho da artista em geral, é só entrar nas plataformas de música e buscar Kareen Mendes. Até o final de 2022, todas as músicas serão lançadas nas plataformas de streaming.

A produção fonográfica é das empresárias Andrea Dorea e Jaqueline Sangalo, da Dorea & Sangalo, e a produção musical do EP é de Alex Mesquita, que também assina as guitarras e os arranjos das músicas. O projeto conta com o patrocínio da marca de cosméticos BetoBita.