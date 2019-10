Feira Noise apresenta primeiras atrações para edição de 10 anos

A produção do Feira Noise anunciou as primeiras atrações da edição que marca os 10 anos de história do Festival, o maior da Bahia entre os independentes e que também tem destaque e reconhecimento em âmbito nacional. O evento será realizado nos dias 23 e 34 de novembro no Ária Hall.

Foram anunciados oito nomes, sendo três de Feira de Santana, a cantora e compositora Juli, o grupo de Rap A Vez das Minas e a banda de rock Iorigun.

Artistas que estiveram no Feira Noise em outras edições também voltam ao Festival em 2019, a cantora e compositora baiana Larissa Luz, o cantor pernambucano Barro e a banda paulista Zimbra estão garantidos.

Por outro lado, também foram confirmadas estreias. A cantora Potyguara Bardo (Rio Grande Norte), um dos nomes mais pedidos nas redes do Feira Noise, e a banda de rock Black Pantera (Minas Gerais) vão conhecer o público do evento.

Clássicos e estreias neste começo de semana no Fenatifs

A segunda semana do Festival Nacional do Teatro Infantil de Feira de Santana (Fenatifs 2019) começa com clássicos e estreias.

Nesta segunda, a Cia. Abração (PR) apresenta o espetáculo “Pinóquio” em três sessões no Teatro do Sesc Centro e a Cia. Le Plat Du Jour (São Paulo) vai mostrar “Cinderela Lá Lá”, no Teatro Margarida Ribeiro, em dois horários.

Na terça, o espetáculo “Junho: Uma Aventura Imaginária”, do Coletivo Nômade de Teatro e Pesquisa Cênica, de Porto Alegre (RS) estreia no Fenatifs. A apresentação será realizada no Teatro do Cuca.

Ainda na terça, teremos pela primeira vez um grupo do Amazonas no Festival. A Cacompanhia de Artes Cênicas leva ao público a montagem “O Palhaço de La Mancha”, na Praça Froes da Mota.

Feira presente na etapa final do Festival da Educadora FM



As bandas feirenses Sons de Mercúrio e Roça Sound emplacaram músicas entre as 50 escolhidas para fase final do tradicional festival da Rádio Educadora FM. São 35 canções com letra e 15 instrumentais.

Sons de Mercúrio classificou a música “Peregrino”, enquanto o Roça entrou com “Verde e Cinza” (que conta com a participação do cantor e compositor Dionorina). As canções já estão rodando na programação diária da emissora e 14 delas serão escolhidas para compor o CD do Festival.

Além disso, por meio da internet, os ouvintes da rádio podem escolher, na categoria “A música Mais Votada pelos Ouvintes”, uma única música que integrará o CD.

Elsimar Pondé é radialista, jornalista e ativista cultural