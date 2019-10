Coletiva de Imprensa do Feira Noise com show da banda A Cor

O Feira Coletivo Cultural promove uma coletiva de imprensa nesta quarta-feira (30), a partir das 19h30, na Cervejaria Sertões, no Container Mall, na Avenida Maria Quitéria em Feira de Santana.

Durante o encontro serão apresentados detalhes da edição que marca os 10 anos de existência do Feira Noise, maior festival independente do estado da Bahia e que será realizado entre os dias 22 e 24 de novembro no espaço Ária Hall.

A coletiva de imprensa também será marcada pelo pocket show da banda feirense A Cor, que estreia este ano no Feira Noise. O evento ainda contará com a presença de outros atristas que farão parte da programação desta edição.

Em uma década de existência, pela primeira vez o Centro de Cultura Amélio Amorim não receberá nenhuma atividade do Feira Noise e esta é uma das novidades mais marcantes deste ano.

Kareen Mendes lança novo single na próxima semana

A música “Longa Estrada”, novo trabalho da cantora e compositora Kareen Mendes, que conta com a luxuosa participação do cantor santamarense Roberto Mendes, será disponibilizada no próximo dia 8 de novembro em todas as plataformas de streaming.

De acordo com Kareen Mendes, a canção nasce de um momento de amadurecimento, tanto pessoal quanto musical, da compreensão do quanto estabelecemos metas e do quanto deixamos de aproveitar os caminhos percorridos e as companhias que fizeram parte desse percurso.

Ela ainda destaca: “neste momento, ao completar 22 anos na música, transformar toda essa reflexão em música e gravar junto com Roberto Mendes, que é uma grande referência pra mim, foi a certeza de que tudo valeu a pena!”.

Segunda edição do Artesanafro

A segunda edição da feira de artesanato Artesanafro, organizada pelo turbanista e oficineiro Dão e pela estilista Flávia Sacramento, que prefere ser chamada de costureira, será realizada no dia 10 de novembro (domingo), das 9 às 20 horas.

Mais uma vez o evento será realizado no tradicionalíssimo bar Jeca Total, na Avenida Santo Antônio, no bairro Ponto Central. O evento tem apoio da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Feira de Santana.

O Artesanafro contará também com show da Chuá de Cabaça, banda composta pelos músicos Arquimedes Nascimento e Cesinha dos Olhos D’Água e audição de vinis com Mutalambô Discos.

Vem aí a 2ª Feira da Cerveja de Feira de Santana

Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro será realizada no Container Mall, na Avenida Maria Quitéria, a segunda edição da Feira da Cerveja.

O evento reunirá produtores de cerveja artesanal da cidade, em um momento de descontração, negócios e aprendizado. Segundo os organizadores, a 2ª Feira da Cerveja tem a intenção de proporcionar lazer e sociabilidade entre os apreciadores, curiosos e interessados neste universo.

Durante o evento todos os chopes serão comercializados por apenas R$ 6. Nesta segunda edição haverá atrações musicais, discotecagem vinil e bate-papo cervejeiro. Com entrada gratuita, a 2ª Feira da Cerveja de Feira de Santana será realizada das 11 às 21 horas.

Elsimar Pondé é radialista, jornalista e ativista cultural