MOC adere às lives em redes sociais; estreia nesta terça-feira,11

O MOC (Movimento de Organização Comunitária), uma das mais antigas ongs em atividade na Bahia, vai interagir nas lives das redes sociais.

A ferramenta adotada pelo Departamento de Comunicaç busca criar vínculo com seguidores/as das plataformas digitais do MOC e promover entretenimento a partir de “temas relevante de debates que também comunguem com ações da entidade”.

O programa terá apresentação de Ana Paula Duarte, que conduzirá as lives todas as terças-feiras, através do Instagram e Facebook.

Estreia nesta terça-feira, 11, a partir das 12:00.

SITE: www.moc.org.br

FACEBOOK: facebook_MOC

INSTAGRAM: moc_movimento

TWITTER: @ongMOC