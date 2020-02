Residência médica do Hospital Geral Clériston Andrade forma mais 11 profissionais

O Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA) realizou,terça-feira (11), às 19 horas, no auditório da unidade, mais uma Cerimônia de Formação da Turma do Programa de Residência Médica. Formaram-se 11 especialistas em duas áreas (Clínica Médica e Cirurgia-geral).

A formação no Hospital Geral Clériston Andrade teve início em 1991, com as residências em Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia-geral, Ginecologia e Obstetrícia. Atualmente o hospital dispõe de 18 vagas de residência em duas áreas da medicina por ano, clínica médica e cirurgia-geral.

“O Clériston Andrade é o melhor hospital escola de Feira de Santana e região. Somos “ Padrão Ouro” em especialização médica e esses onze médicos que estão concluindo sua especialização hoje com toda certeza estão aptos para atuar nas suas respectivas áreas com excelência, pois foram preparados por médicos de elevada qualificação ética e profissional”, disse o diretor-médico da instituição, Dr. Paulo Rabelo

O Clériston já formou aproximadamente 371 residentes. A maioria da mão-de-obra formada acaba sendo absorvida pelo próprio hospital ou atuando na Bahia em outras unidades.

Os concluintes:

Daniela Mascarenhas Matos

Kátia da Conceição da Silva

Débora Cerqueira das Neves de Brito

Isabela Freitas de Oliveira

Bonifácio Camandaroba Neto

Daniel de Castro Araujo Cunha

Dilene de Oliveira Santos

Laís Castro Nascimento Valverde

João Paulo Rodrigues Silva Santana

Lucas Ferreira de Souza

Ewerson Amaral Magalhães