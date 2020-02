Carnaval de Salvador: no Pelourinho vai ter wi-fi gratuito para os foliões

A Secti oferece internet gratuita com o objetivo de manter os foliões conectados ao longo de uma das maiores festas de rua do planeta, o Carnaval de Salvador. O serviço estará disponível de sexta (21) à terça-feira (25).

Com capacidade para atender até 500 conexões simultâneas, a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), em parceria com a Prodeb, disponibiliza, através de dois pontos no Circuito do Pelourinho no Carnaval, internet Wi-Fi com uma conexão de dados de 500 Mbps.

O sinal será acessível em dois locais: Largo do Pelourinho e Largo Terreiro de Jesus, onde a velocidade de 500Mbps será distribuída entre as conexões de acordo com a demanda.

Para acessar, basta conectar o celular no sinal de Wi-fi que estará aberto e clicar no pop-up da Secti. Além disso, a Secretaria também vai disponibilizar internet na casa “Respeita as Minas”, projeto de combate à violência contra a mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM).

A conexão será feita através da rede de fibra ótica da Companhia de Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb), responsável por conectar diversos órgãos públicos, hospitais e escolas de Salvador com o sinal de internet, através da Infovia Digital da Bahia, também iniciativa da Secti.

Foto: Gabriel Pinheiro – ASCOM SECTI