Museu Casa do Sertão inscreve crianças e adultos para oficinas

A Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) oferece vagas para duas oficinas de artes, com aulas no Museu Casa do Sertão, localizado no Campus.

Os cursos serão ministrados pelos experientes artistas plásticos e professores Gaspar Medrado (‘Arte Infantil no Museu Casa do Sertão’, para crianças entre 6 e 10 anos) e Luiz Natividade (‘Processo Criativo no Sertão’, para adultos).

A inscrição deve ser feita nestas terça e quinta-feira (18 e 19), das 8 às 12h e das 14 às 17h, no Centro Universitário de Cultura e Arte (Cuca), na rua Conselheiro Franco, 66, Centro.

A taxa de inscrição, única para o semestre, é de R$ 120, mas o edital prevê isenções total e parcial para diversos grupos das comunidades interna e externa.

Os critérios de isenção e a documentação necessária constam em edital, que pode ser consultado através da internet: www.cuca.uefs.br.

As aulas serão ministradas às segundas-feiras, das 9 às 11h, para a oficina ‘Arte Infantil no Museu Casa do Sertão’, e das 14 às 17h, para a oficina ‘Processo Criativo no Sertão’.