Prefeitura cria mais um festival de música em Feira; agora é para o reggae

Feira de Santana talvez seja a única cidade de porte médio do Brasil com três festivais de música patrocinados pela Prefeitura. Além do “Festival Vozes da Terra” e o “Festival de Música Gospel”, o governo municipal acaba de criar o “Feira Reggae Festival.”

Antecipando-se ao Dia do Reggae, 11 de maio, data em que o ritmo jamaicano que ganhou o mundo perdeu Bob Marley, o Governo do prefeito Colbert Martins Filho anunciou hoje mais esse evento musical.

Programado pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, para ocorrer no dia 10 de maio, em local a ser definido, o festival vai contar com uma pré-seleção das bandas e cantores inscritos, etapa em que um corpo de jurados vai escolher cinco candidatos que disputarão os três primeiros lugares.

De acordo com o secretário da pasta, Edson Borges, o Governo deverá investir em torno de R$ 60 mil na produção do certame. O primeiro, segundo e terceiros colocados vão receber, respectivamente R$ 7, 5 e 3 mil.

O anúncio do Feira Reggae Festival foi feito na manhã desta segunda-feira,17, numa coletiva à imprensa, no Salão de Reunião do Paço Municipal Maria Quitéria.

