TSE preocupado com ‘deepfake’ nas eleições municipais

Uma das preocupações do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições deste ano é o possível uso de deepfake, vídeos criados a partir de inteligência artificial e que reproduzem a aparência, as expressões e até a voz das pessoas.

O quinto episódio da série Minuto da Checagem, veiculado no canal da Justiça Eleitoral no YouTube, trata da chamada deepfake.

O filme de 1 minuto e 30 segundos de duração atingiu mais de um milhão de visualizações nesta segunda-feira,17

É muito importante que os eleitores tenham consciência desse perigo e que chequem as informações que recebem antes de compartilhá-las”alerta Ana Paula Ergang, coordenadora do Núcleo de Rádio e TV do TSE.

A série Minuto da Checagem é produzida desde outubro de 2019 pela Assessoria de Comunicação (Ascom) do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os vídeos são veiculados mensalmente, sempre abordando temas importantes para a conscientização acerca da desinformação e da responsabilidade de todos para impedir a sua disseminação.