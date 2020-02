O hábito de cumprimentar apertando as mãos

Nós brasileiros, eu não conheço lá fora, temos uma verdadeira mania de mostrar afetividade cumprimentando as pessoas balançando as mãos e quem não o faz é logo taxado de pedante.

Com esta pandemia que se aproxima de corona-vírus é bom às pessoas, em

meu modo de ver, não sei se estou errado, de mudar de hábito, pois não adianta nada lavar as mãos e depois ficar cumprimentando as pessoas a torto e a direito, pois lá vem contaminação via mão contaminada.

Pode ser que seja falta de educação, mas está na época de nós começarmos a cumprimentar as pessoas inclinando a cabeça, que é também educado e saudável.

Eu faço este pequeno lembrete por que o governo só recomenda lavar as

mãos, mas o que transmite estas doenças é certamente, além da transmissão aérea, obviamente, é este excessivo hábito que temos.

Peço desculpas por estar escrevendo este artigo, pois final de contas nem sou um especialista, mas somente um observador que vê com desconfiança este hábito que carregamos há muito tempo, mas acho que o ministério da saúde deveria fazer uma campanha para desestimular um pouco este hábito pouco saudável que temos,

principalmente com a aproximação desta tal gripe, corona-vírus.

Eu acho tão bonito as pessoas se apresentarem inclinando a cabeça, em sinal de respeito. Não acho reprovável o aperto de mão, mas atualmente não é um bom hábito e deveria ser desestimulado.

Obrigado pela atenção.

Aqueles que por acaso discordarem, peço desculpas pela opinião.

Prof. Carlos Pereira de Novaes [email protected]