Camelôs de Feira marcam audiência pública para dia 11

Uma audiência pública com microfone aberto para discussão está marcada para as 16h do dia 11 de março (quarta-feira) na Praça Bernardino Bahia ou do Lambe-lambe no centro da Feira de Santana para discutir os problemas criados com o Shopping Popular.

Grande parte dos comerciantes informais não assinou o contrato com o Shopping.

Os camelôs aguardam também o resultado da Ação Civil Pública movida na Justiça pela Defensoria do Estado da Bahia em defesa do comércio informal de Feira de Santana frente à construção do ‘Shopping Popular” em área do Centro de Abastecimento.

Usuários criticam cláusulas do contrato que estipulam altas taxas condominiais e apreensão de mercadoria no caso de inadimplência.