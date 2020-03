Morreu Nelson, um dos filhos do ex-prefeito João Marinho Falcão

Faleceu no domingo, 8, o senhor Nelson da Costa Falcão, pai do diretor do Departamento de Áreas Verdes da Prefeitura de Feira de Santana, João Evangelista Falcão. Aos 97 anos, ele estava bastante debilitado nos últimos dias.

João Falcão informa que o pai dele era feirense e aqui atuou como contabilista e mais tarde fazendeiro. Também foi auditor fiscal da Receita Estadual.

Nelson Falcão era um dos filhos do histórico comerciante e empresário feirense, João Marinho Falcão,“homem importante da vida da Feira de Santana, com presença em todos os segmentos da cidade”, falecido em 1971, aos 78 anos.

O prefeito Colbert Martins Filho solidariza-se com a família enlutada e diz que além do legado de honestidade, Nelson constituiu uma família bastante envolvida com a cidade.

João diz que o pai passou praticamente toda a sua vida quase centenária em Feira. “Apenas saiu daqui por um período nos anos 60, mas logo retornou”. Ele acredita que, embora seja algo muito triste a morte de Nelson, não haver queixas, uma vez que ele teve próximo de um século de vida.