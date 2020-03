“A gente pede que a população pare de viajar”, diz a infectologista

Não só as viagens internacionais devem ser canceladas, mas todas até o final de abril e as viagens para Rio e São Paulo. Neste momento o Ministério da Saúde já decretou a transmissão comunitária nestas duas cidades do país.

A médica infectologista, Melissa Falcão, esteve no programa radiofônico Acorda Cidade nesta segunda-feira (16), onde falou sobre a situação do coronavírus em Feira de Santana, explicou as formas de transmissão, prevenção e como o município está agindo para conter a propagação do vírus.

