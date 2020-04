O caminhão dos frades

não seja por ser hoje uma quarta-feira, eparrêi oyá , que volto aos livros com a história da chegada dos capuchinhos em feira de santana e a construção daquela bela igreja, marco arquitetônico na cidade.

“Frades Capuchinhos em Feira de Santana, Nas Dobras da História”.

livro assinado por Lucila Ferreira de Pinho Frei Monteiro e o engenheiro da obra, já falecido, João Carlos Marchesini

é um livro religioso sem ser piegas. a foto do caminhão dos frades é apenas um exemplo da fartura de curiosidades e informações interessantes sobre a cidade e uma época, a década de 50 do século passado.

no livro está registrado, por exemplo, a figura ímpar do paraibano Zé Campos, comerciante que fez nome, caridade e patrimônio na Feira de Santana, avô da minha amiga Rozana Gloria. Zé Campos acolheu os primeiros capuchinhos.

a construção do templo, projetos, esboços, contatos e o trabalho braçal estão relatados no livro através de fotos, documentos e testemunhais de pessoas envolvidas com o episódio que movimentou a cidade daquele tempo. uma curiosidade: no projeto original(veja o desenho) havia uma enorme torre para um sino…

é um livro pra ser reeditado.