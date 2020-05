Ônibus da empresa São João vão rodar na zona rural de Feira

A São João vai operar na zona rural a partir deste sábado e a Rosa retomará de imediato a operar nos bairros da cidade. Seguiremos priorizando a população e buscando a melhor solução para todos, informou hoje à noite o prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins, após os manifestantes da zona rural desbloquearem o portão da empresa Rosa onde faziam protesto desde ontem pelo corte dos ônibus nos distritos de Maria Quitéria e Matinha.

A Prefeitura de Feira, segundo vídeo divulgado antes pelo Prefeito, já teria autorizado as vans a fazerem, exclusivamente, o transportes de passageiros dos distritos. Mais tarde o prefeito fez o anúncio acima, através do twitter.

Hoje, a empresa Rosa havia anunciado que iria pedir a rescisão do contrato com a Prefeitura. A Rosa e a São João são concessionárias do transportes coletivo na cidade.