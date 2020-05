O falso dilema entre economia e saúde

A pandemia do novo coronavírus, que assola o mundo nos dias atuais, levantou diversas discussões – entre elas, a relação entre economia e saúde, bem como qual delas deve ser prioridade nesta crise, em termos de política pública. Modelos teóricos de economia incluem a saúde como componente do capital humano – essa determina a produtividade do trabalhador e esta, por sua vez, afeta os salários. Afinal, trabalhadores mais saudáveis, tudo o mais constante, produzem mais e melhor para um dado intervalo de tempo. Da mesma forma, é possível perceber que existe também uma causalidade reversa entre ambos: salários reais maiores, melhoram a saúde dos trabalhadores pois estes aumentam seu bem estar de forma tal que afete positivamente a saúde.

Entretanto, o debate acerca da relação entre economia e saúde hoje se concentra entre alguns economistas, e especialmente no Governo Federal, em uma relação negativa entre ambas as áreas – a ideia de que as medidas que visem achatar a curva de contaminação pelo vírus da Covid-19 (e, portanto, preservar a saúde das pessoas) podem gerar um retração econômica cujo efeito será pior do que a crise sanitária per se. Nesta linha, o Presidente e um grupo de empresários foram ao STF pressionar para a abertura da economia, alertando sobre a “morte dos CNPJ’s” caso as medidas protetivas de isolamento continuem.

Estudos empíricos mostram que, durante crises, como foi o caso da Grande Depressão, a relação positiva entre saúde, produtividade e salários desaparece. Isso ocorre porque o aumento da incerteza no mercado de trabalho combinados com reduções no emprego e nas proteções ao desemprego podem levar os trabalhadores doentes a irem trabalhar; gerando o fenômeno conhecido como presenteísmo – estar de corpo presente no ambiente de trabalho, mas não ser produtivo. Tal consequência pode, no curto prazo, atenuar os efeitos da saúde precária na redução dos salários. De maneira contrária, trabalhadores saudáveis podem serem afetados devido a redução de oportunidades de promoção, dentre outros, forma pela qual se aumenta os salários.

Fica claro, assim, que o afrouxamento das medidas de isolamento não parece ser a bala de prata para a retomada da economia enquanto a contaminação pelo coronavírus for alta. Afinal, mesmo que as pessoas voltem a trabalhar, a probabilidade de doentes irem trabalhar para manter seus empregos (sem o correspondente da produtividade) é tanto mais quanto mais se alastra a crise sanitária – situação inevitável, segundo infectologistas, se as restrições de distanciamento forem pouco implementadas. Além do custo relacionado ao risco de contaminação, trabalhadores saudáveis enfrentarão um congelamento de salários, o que desestimula a produtividade.

Produtividade menor, produção menor, renda menor.

Nos EUA, estima-se que as trabalhadores infectadas pelo H1N1 durante a epidemia e que continuaram a frequentar seus ambientes de trabalho tenham contaminado 7 milhões de colegas de trabalho, correspondendo a 15% das infecções em três meses durante o auge da contaminação em 2009. Estudos recentes apontam que os custos para indivíduos e sociedade decorrentes do presenteísmo são grandes e muito maiores que os do absenteísmo (ausência do funcionário no ambiente de trabalho)¹.

Percebe-se, dessa forma, que acabar com o isolamento social hoje poderá ser tanto pró-cíclico quanto mantê-lo na pandemia atual.

No relatório do FMI desde mês de maio, consta a projeões do PIB deste ano para diversos países. Entre elas, a projeção do PIB da Suécia, país que não aderiu ao rigoroso isolamento social (ou lockdown) como estratégia de combate à pandemia, prevê retração de 6,8%. Tal queda vai em linha com outros países que aderiram ao lockdown como a Noruega (6,3%) e a Dinamarca (6,5%). Existe um fator cultural e econômico que pode explicar projeção do País sueco: lá, as pessoas têm maior capacidade de praticar o auto isolamento mesmo sem determinação governamental.

Apesar das diferenças gritantes entre a Suécia e o Brasil, é absurdo pensar que aqueles que poderão cumprir com as medidas protetivas recomendadas por epidemiologistas não o farão mais devido ao afrouxamento do distanciamento social – mantém-se, dessa forma, baixa demanda por produtos e serviços. Aos que não poderão, devido diversos fatores socioeconômicos, têm-se os efeitos mencionados acima a respeito da produtividade em períodos de crise.

Crises, especialmente como a que estamos passando, tende a aumentar o peso da variável saúde na determinação dos salários e, dessa maneira, com reflexo na renda – entretanto, diminuindo ou acabando com a relação positiva entre ambos. Aos que alertam a morte dos CNPJ’s, por conta das medidas de restrição de mobilidade, iludem-se – pois com ou sem elas, os impactos econômicos tendem a ser catastróficos enquanto o vírus for uma ameaça.

Foto: Paulo José/Acorda Cidade