Começou a ‘temporada de lives’ com o ex-prefeito José Ronaldo

O “Comendador Girlânio Guirra’, jornalista e pré-candidato a vereador em Feira, já está anunciando sua live com o ex-prefeito de Feira, José Ronaldo (DEM) para o dia 20. Mas quem primeiro anunciou a participação do ex-prefeito em uma live foi o veterano vereador Lulinha da Conceição que, por motivos não bem explicados, o ex-prefeito de Feira não apareceu na tela com o seu ex-líder de bancada na Câmara de Vereadores. Problemas ‘técnicos’, certamente.

Mas ontem, Ron do Povo, um vereador de primeiro mandato, fez a façanha de tirar o ex-prefeito do mutismo dos últimos meses. Nesse período de pandemia, o ex-prefeito fez apenas um vídeo que foi publicizado nas redes sociais, pedindo a colaboração da população nas medidas restritivas em Feira.

Ao contrário do que se esperava da live de Lulinha, a participação de Ronaldo com Ron do Povo foi mais de ‘louvores mútuos’ do que de política. Lulinha é um entusiasta declarado da reeleição do prefeito Colbert Martins e seria normal esperar da live pelo menos um laivo de conversa sobre a sucessão municipal.

Naquele estilo que Feira conhece há mais de 20 anos, falando de forma pausada e piscando olhos semi-cerrados, Ronaldo lembrou o primeiro encontro que teve com o vereador, e firmou compromisso para a sua reeleição. Pediu que todos usassem as máscaras e tomassem as medidas necessárias ao controle do vírus e chegou até a criticar o comportamento de comerciantes, bem genericamente, sobre as medidas aplicadas ao comércio. Tipo: quando abre o comércio, vão para as redes criticar, quando fecham, voltam a criticar. “É uma situação muito difícil”.

Mas não tocou em sucessão. E nem no nome do prefeito Colbert Martins Filho, deixando – como é do seu estilo – um rastilho de desconfiança política sobre sua posição. A pandemia não mudou o ex-prefeito, continua o mesmo.