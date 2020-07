Deputado Nelson Leal lembra os 100 anos do nascimento do sociólogo Florestan Fernandes

O presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Nelson Leal (PP), destacou o centenário de nascimento do sociólogo e deputado constituinte em 1988, Florestan Fernandes (1920-1995), celebrado hoje, em moção de aplausos apresentada à Mesa Diretora da Casa, na manhã desta quarta-feira (22), via online.

“Como deputado Constituinte, Florestan deu enorme contribuição à Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB). Se ele tivesse nesse momento uma cadeira no Congresso Nacional, certamente estaria na luta pela PEC do Fundeb – Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica -, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, em primeiro turno, e de grande relevância à educação básica pública no país, bem como aos cofres das pequenas e médias Prefeituras”, comentou , o deputado.

Para o chefe da Alba, o vasto conhecimento acumulado pelo pai da sociologia crítica no país sobre a formação da sociedade brasileira, o tornaria, hoje, fundamental para nos ajudar a compreender melhor as origens das crises em que o país se encontra.

Depois do mandato Constituinte (1986), Florestan Fernandes foi reeleito, ainda pelo Partido dos Trabalhadores (PT), para a legislatura 1990-1994. Faleceu em 1995, aos 75 anos, no dia 10 de agosto, também em São Paulo, após complicações com um transplante de fígado.

“Florestan Fernandes foi um homem que esteve à frente de seu tempo. Prestou relevantes serviços às ciências sociais, à Constituição Federal de 1988 e à atividade política no país, deixando um legado fabuloso. Por isso, merece todo o nosso reconhecimento e aplausos”.