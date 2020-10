Quero o Beco de volta, o Beco do Punk!

Nossos domingos eram felizes. Ah se eram… O dia mais preguiçoso da semana durante um tempo ganhou um gosto diferente. Na nossa Fêra, teve o tempo que domingo era dia de ir pro Beco da Energia com a família!

No Beco tinha show musical, lançamento de livro, desfile, exposição de quadros, esculturas e artesanatos em geral, tinha geladeiroteca, oficinas, workshops e muito mais. O Movimento “O Beco é Nosso!” foi a maior intervenção cultural de rua já vista nos últimos tempos!

O embrião dessa onda toda foi gerado na cabeça inquieta e criativa de nosso já saudoso Márcio Punk! Ele fez uma chamada na internet para que os grafiteiros da cidade fizessem uma intervenção no Beco, tudo consensuado com as moradoras de lá.

Para além dos grafiteiros, outras figuras da cena cultural da cidade colaram nesse momento, dentre elas, essa cantora que vos fala.

Foram muitos domingos tomando sol na cabeça, indo buscar instrumento e equipamento com os carros disponíveis, cantando e tocando pra mover os corpos daquela gente toda que foi se aglomerando em torno da idéia doida de gente que tinha sede de arte!

Fomos crescendo e aparecendo.

Vieram os apoios, os projetos, os editais e mais gente… muito mais gente! Lembro do dia que coloquei durante um show meu, uma criança em cima do palco… ela estava lá celebrando o seu aniversário, com bolo, bolas e o famoso parabéns! Imagine!!!

Muita coisa linda rolou no Beco! A cidade se voltou pra olhar o que era aquilo e o poder público lembrou que o Beco era uma rua da cidade, que tem nome, CEP e tudo mais, e que deveria ser tratado como tal. Que maravilha!

Ficam hoje ressoando todas essas memórias, que perambulam entre imagens e sensações, agora com o gosto amargo da saudade do Punk. Um multiartista que nos ensinou a fazer palco com roda de trator e madeirite, que fazia dancinha sensual no bar de Claudia quando eu cantava Janis Joplin e conseguiu agregar o grupo mais improvável possível em prol de uma idéia incrível.

Quero o Beco de volta… o Nosso Beco! O Beco daquela energia… O Beco do Punk!

Kareen Mendes é cantora e ativista cultural