Distritos rurais e bicicletas

Dois temas ganharam realce e espaços inusitados na campanha eleitoral deste ano em Feira de Santana: os distritos rurais e as bicicletas. Não que eles fossem esquecidos completamente em campanhas anteriores, mas nessa ganharam relevo na abordagem e propostas.

Os distritos sempre foram decisivos eleitoralmente em Feira. O advogado do Banco do Brasil, José Falcão da Silva tornou-se o primeiro prefeito do MDB em Feira de Santana com uma vitória atribuída ao seu trabalho na zona rural, à empatia com a gente do campo, almoçando galinha de quintal, conversando nas sombras das árvores, adotando a linguagem serena e esperta do povo da roça.

Esse ano eles haviam se tornado barris de pólvora de descontentamento que os fizeram ainda mais importantes. A oposição correu para capitalizar essa insatisfação, a situação para remendar o estrago feito pelo abandono.

Uma ou duas gerações de eleitores de Feira nunca haviam ouvido falar tanto nesses lugares. É como olhar e não ver. Eles estão ali próximos, ao seu redor, convivendo com sua rotina, por isso se tornam quase invisíveis.

São José das Itapororocas? ah, onde tem o São João…Humildes? oxi, Humildes é distrito é? Tiquaruçu? como? Jaguara? é um carro…Bonfim? já fui uma lavagem depois fui pra praia…Jaíba? quer dar um nó na minha cabeça, mermão? Ipuaçu? vixe….! Matinha? ô pai, Quixabeira é o samba….!