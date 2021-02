Os bois esparramando a tarde dengosa de Jaguara, na quietude vespertina de sol e verdames. O sacolejo da estrada me devolve a 20 anos e eu procuro as pessoas que fui buscar lá e não encontro mais. Ou porque se foram, ou porque a tarde é longe de tudo. Ou porque há certa precariedade desapiedada nos olhos cansados de toda busca. Altivos, os flamboyants emprestam seu rubro à placidez e caminhos laterais se perdem pelos corredores adentro, com meninos de farda branca empoeirados, descendo pra suas casas de depois das serras, no fim de caminhos insuspeitos.

Os bois esparramando a tarde dengosa de Jaguara, na quietude vespertina de sol e verdames. O sacolejo da estrada me devolve a 20 anos e eu procuro as pessoas que fui buscar lá e não encontro mais. Ou porque se foram, ou porque a tarde é longe de tudo. Ou porque há certa precariedade desapiedada nos olhos cansados de toda busca. Altivos, os flamboyants emprestam seu rubro à placidez e caminhos laterais se perdem pelos corredores adentro, com meninos de farda branca empoeirados, descendo pra suas casas de depois das serras, no fim de caminhos insuspeitos.

E o Jacuípe se derramando, pedra e água de outros tempos, no fluir antigo. As garças, leveza de deuses emprestada aos bichos, se apinham na taipoca velha e desfolhada da curva da estrada e eu penso que a única coisa que permite tanta leveza é que elas não sabem dos deuses e dos homens. As garças também ignoram as dores da cabocla preta que volta do rio com um punhado de peixe nas costas e a boca silente de outros cansaços. Também não sabem que os homens depois da cancela têm vida magra numa terra de bois gordos e de donos que cercam a terra de gado por não gostarem de gente. Desonestos, os touros se ameaçam na refrega dos machos e há despudor em seus lombos de pura brevidade.

E o Jacuípe se derramando, pedra e água de outros tempos, no fluir antigo. As garças, leveza de deuses emprestada aos bichos, se apinham na taipoca velha e desfolhada da curva da estrada e eu penso que a única coisa que permite tanta leveza é que elas não sabem dos deuses e dos homens. As garças também ignoram as dores da cabocla preta que volta do rio com um punhado de peixe nas costas e a boca silente de outros cansaços. Também não sabem que os homens depois da cancela têm vida magra numa terra de bois gordos e de donos que cercam a terra de gado por não gostarem de gente. Desonestos, os touros se ameaçam na refrega dos machos e há despudor em seus lombos de pura brevidade.