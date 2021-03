Roberval e Arcanjo à procura de Bruce

Às 4:36 da madrugada desta sexta-feira,5, o radialista Gilvan Franklin após a audição de um forró com Pinto do Acordeon, fala e interpreta para os seus milhares de ouvintes a tristeza e a dor da saudade que acometem os artistas Roberval Barreto e José Arcanjo com o desaparecimento de Bruce.

“Preto e marrom, o rostinho marronzinho, Bruce, Bruce, ô meu Deus, despareceu…” diz o famoso locutor das madrugadas sertanejas da Rádio “dos Capuchinhos” de Feira de Santana, a Sociedade 102,1 FM , a mais antiga emissora da região.

O cachorrinho de Arcanjo e Roberval está não só nas rádios mas também nas redes sociais, onde ambos mantêm uma assídua produção de conteúdo como textos, fotos e vídeos artísticos. Ambos são artistas bastante conhecidos na Cidade.

Nosso cãozinho BRUCE desapareceu nessa manhã nas imediações da Feirinha da Estação Nova. Quem tiver alguma informação, entrar em contato com ROBERVAL BARRETO, Rua Juraci Magalhães, 1165, ou ligar pelo zap 75 99104 1516

O desaparecimento de Bruce abala não só os dois artistas mas a sensibilidade de uma família de muitos talentos da qual os dois são partes.

Para você ter idéia, Bruce foi um presente da sobrinha de Roberval, a jornalista e radialista influente na Bahia, Dandara Barreto, que é filha do diretor de audiovisual, professor Rogério Barreto, o ‘Rogerinho’ que é irmão de Lulada Barreto, uma ‘lenda’ do teatro e artes de Feira de Santana…

Vamos encontrar Bruce!