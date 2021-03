Segunda-feira na Feira

Vendedora na rampa do galpão das farinhas no centro de abastecimento de feira de santana.(2017.c/filtro)

Olhando, vesgos, para a Matriz de Santana e o entorno estão os anjos guardiões das ruínas do primeiro hospital da Santa Casa de Misericórdia de Feira de Santana, hoje sob a guarda castiça do Sesc. É um tema reincidente que a segunda-feira me trouxe, as ruínas. O que seria de Roma sem elas?

Nem tic, nem tac.

Esse (da foto) era o movimento comercial no xope de elias hoje, segunda-feira, pela manhã…

O xope fez cair também o movimento comercial no que sobrou do Centro de Abastecimento…o de Bié.

A situação ‘lá embaixo’ é difícil.