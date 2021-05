Tem gente que não gosta de arte no Beco da Energia…

desde quando Punk era vivo que rolou essa história de algumas putas do beco da energia incomodadas com os domingos ocupados pela arte. “não vem clientes, dá prejuízo”…era o que se dizia que se dizia.

não deu-se ouvidos, até pq o domingo nunca foi o dia forte daquela viela incrustada no lufa-lufa do centro comercial onde está a potencial clientela das mulheres e das casas, ou castelos ou boates ou…da prostituição.

quando Punk era vivo fazia-se com mais frequência os eventos do #obecoénosso. variadas temáticas que iam desde as loucuras dos mais loucos músicos e artistas da mais louca contemporaneidade, para escrever os nomes preciso do google, até a homenagem solene e inesquecível à uma das respeitadas matriarcas do samba-de-roda da Bahia, dona Chica do Pandeiro que lá esteve com seu filho Guda Moreno numa apresentação que honra toda a história do Beco da Energia.

com a lei Aldir Blanc, e depois de acontecer apenas um evento no Beco, #obecocontinuanosso alguém que não gosta de arte requentou a comida podre…e está tentando transformá-la em um almoço quente e nutritivo, para polemizar intestinos.

há gente que não gosta de arte. fazer o quê? não dê ouvidos.