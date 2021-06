Bel da Bonita participa do disco de ‘Bié dos 8 Baixos’

Bel da Bonita é inegavelmente um dos nomes mais ativos e presentes no cenário musical de Feira e região. Dono de uma capacidade produtiva notável, exerce importante papel de incentivador para outros músicos ao participar de diversos projetos na condição de protagonista e agitador, escreveu o jornalista Elsimar Pondé em 2019.

O músico do grupo Africania (clique) que recentemente exaltou o dia do ambientalismo com “Jacuipe Gemedeira”, participa em todas as faixas do disco ‘Bié dos 8 Baixos’, produzido por Uyatã Raira pelo selo Banana Atômica.

“O disco foi produzido para ser ouvido em sua totalidade, como se estivéssemos ali, ao vivo, em um “Samba de Bié”, em plena feira livre, onde todo mundo entra e se mistura, sem briga nem confusão”, explica a crítica musical Izabela Costa (clique) ressasltando “o efeito magnetizante que o repertório de sete canções aplica sobre o ouvinte “.

No disco, a voz do sanfoneiro vai contando também como era o “Samba de Bié” que acontecia no Centro de Abastecimento, na barraca de Dona Santinha, que vem a ser hoje a sua mulher é tem uma marcante participação nesse primeiro disco cantando a música “Fui na Macumba”(clique)